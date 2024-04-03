شاهد بالصور والفيديو.. آخر لقطات من إفطار كتيبة البراء الذي تم استهدافه بطيران مسير في مدينة عطبرة

وثق بعض الذين نجوا من استهداف طيران مسير لإفطار كتيبة البراء, والذي تم تنظيمه داخل إحدى القاعات بمدينة عطبرة بولاية نهر النيل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها عبر السوشيال ميديا تواجد المئات داخل الإفطار. وعمت حالة من الفرحة والسعادة في أوساط الحاضرين الذين تبادلوا السلام والتحايا فيما بينهم بمحبة كبيرة. الجدير بالذكر أن استهداف إفطار كتيبة البراء بن مالك بعطبرة وقع بضربة لطائرة مسيرة انطلقت من منطقة العكد شمال عطبرة وجنوب الدامر مما ادى الى وقوع عدد من الوفيات والاصابات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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