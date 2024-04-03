تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو للفنان الشاب صديق عمر, حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهر الفنان الشاب غاضباً خلال حديثه الذي تحسر من خلاله على الأوضاع التي تشهدها ولاية الجزيرة. وقام الفنان صديق, بنظم قصيدة قوية يتحسر فيها على ولاية الجزيرة وحاضرتها مدينة ود مدني قائلاً: (مدني تاني ما أرض المحنة.. نحنا ناس موت ناس مشاكل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان صديق عمر يظهر غاضباً ويتوعد: (مدني تاني ما أرض المحنة.. نحنا ناس موت ناس مشاكل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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