تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو قديم ونادر لمنشد الثورة السودانية الشهير محمد يحيى بشير المعروف بـ”دِسِيس مان”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام النشطاء بنشر مقطع “دِسِيس مان”, بعد ظهوره وهو موالي ومساند لقوات الدعم السريع التي دخلت في حرب ضد الجيش السوداني منذ منتصف أبريل من العام الماضي.
وظهر منشد الثورة خلال المقطع الذي تم وصفه بالنادر وهو يسخر من قائد الدعم السريع في إحدى أشعاره التي قالها إبان ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام البشير.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ردد محمد يحي بشير: (راعي الغنم أرجع وراء.. راعي الغنم بحب الولوة.. برهان يحب الجرجرة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مساندته قوات الدعم السريع.. نشطاء ينشرون مقطع فيديو لمنشد الثورة “دسيس مان” يظهر من خلاله وهو يسخر من حميدتي: (راعي الغنم أرجع وراء..راعي الغنم بحب الولوة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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