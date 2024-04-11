بث ضابط بالقوات المسلحة السودانية مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضابط برتبة نقيب وهو يتحدث بلهجة حادة وحاسمة مخاطباً أفراد الدعم السريع.
وقال النقيب في حديثه الذي وجهه لأفراد من الدعم السريع: (أنتم مشكلتكم مع السودان وليست مع الجيش والدليل على ذلك القتل والاغتصاب الذي مارستوه في مدني التي لم يكن فيها جيش أصلاً).
وتوعد النقيب بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين قوات الدعم السريع قوات الدعم السريع بالحصار في مدني ومفاة الجيلي قائلاً: (الموت جاييكم في مدني والمصفاة من فوقكم ومن تحتكم).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بلهجة حادة وحاسمة ضابط بالجيش يتوعد “الدعامة”: (أنتم مشكلتكم مع السودان وليست مع الجيش والموت جاييكم في مدني والمصفاة من فوقكم ومن تحتكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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