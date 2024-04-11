رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة يصل كسلا ويزور خلاوى همشكوريب

وصل رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان نهار الاربعاء الى ولاية كسلا ضمن زيارته للولايات الشرقية وكان في استقباله أبناء وخلفاء الشيخ علي بيتاي ووقف على مجمل الأوضاع فيها. وقام بزيارة لخلاوى همشكوريب. ودعا سيادته أهل همشكوريب إلى الإستمرار في التضرع والدعاء لنصرة القوات المسلحة في معركتها ضد المرتزقة والمتمردين من مليشيا آل دقلو الإرهابية مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان السودان. وإمتدح البرهان الأدوار العظيمة التي لعبتها أسرة الشيخ علي بيتاي في مجال الدعوة والإرشاد وقال أن السودان كله يشهد على عظمة سلالة الشيخ بيتاي الذين أسهموا في نشر تعاليم الدين وتدريس القرآن الكريم وغرس التربية الوطنية في المجتمع.مبينا أن السودان محفوظ بفضل دعوات الصادقين والصالحين. وأعرب البرهان عن شكره وتقديره لأهل همشكوريب على حفاوة استقبالهم وكرم ضيافتهم مؤكداً ضرورة الالتفاف حول ممسكات الوحدة الوطنية ونبذ الشقاق والتفرقة. إعلام القوات المسلحة

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