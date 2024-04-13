تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية من قبل المتابعين. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المئات من المصريين والسودانيين وهم يتجمعون في أول أيام عيد الفطر المبارك, بإحدى المحلات في الشارع العام. وتبادل أبناء النيل الرقص على أنغام الفنانة السودانية مروة الدولية, خلال افتتاح أحد المطاعم السودانية بحي فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة وفقاً لما ذكر المتابعون. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام الفنانة مروة الدولية وفي أول أيام العيد.. مصريون وسودانيون يتجمعون بالمئات ويتشاركون الرقص في الشارع العام بحي فيصل بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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