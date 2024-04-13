*والي الخرطوم يزور رموز ونجوم المجتمع والتواصل شمل شيخ الامين وقدامى المحاربين والكابتن عادل أمين والمطرب عوض الكريم عبدالله*

في إطار برنامج تواصل مع رموز ونجوم المجتمع والتعرف على أحوالهم في ظل الحرب بعد أن اجبرت المليشيا المتمردة الكثيرين منهم مغادرة منازلهم او البقاء تحت الحصار.

زار والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان اليوم الشيخ الأمين عمر الأمين بمسيده بود البنا

شيخ الامين اشاد بوقفة وثبات والي الخرطوم فهو انفعهم للناس وفقا للحديث الشريف. واضاف سنقف معه ونشجع المواطنين للعودة وندعو لتدريب الشباب لحماية الاحياء

والي الخرطوم حيا صمود شيخ الامين وسط المعارك وظل هو وحيرانه يقدمون الطعام والماء لعدد ٣٠٠ أسرة من سكان المنطقة وتعهد الوالي بالتواصل مع جميع لجان الأحياء لاستعادة المياه والكهرباء وازالة مخلفات الحرب وتشغيل المرافق الصحية لتشجيع المواطنين بالعودة لمنازلهم.

في السياق إلتقى والي الخرطرم مع قدامى المحاربين لدعم معركة الكرامة بحضور الفريق الركن نصرالدين عوض الكريم الرئيس المناوب للجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة ورئيس اللجنة المالية إبراهيم الطيب سليمان الخليفة

ويأتي اللقاء في إطار تواصل الأجيال ودعما للذين يمسكون الزناد في الصفوف الامامية وجري من خلال اللقاء تزويد المقاتلين بنصائح من ذوي الخبرات والتجارب للاستهداء بها

والي الخرطوم ثمن انضمام قدامى المحاربين لمعركة الكرامة بتقديم المشورة والنصح ومنهم من تقدم الصفوف ويقاتل في الخطوط الأمامية ودعا الوالي الى الاستفادة من هذه الخبرات في تنظيم المقاومة الشعبية.

الى ذلك شمل برنامج تواصل زيارة الكابتن عادل أمين لاعب المريخ والمنتخب الوطني السوداني بحضور رئيس وأعضاء مبادرة الرياضيين لدعم نداء الخرطوم لإعانة المحتاجين المتأثرين من الحرب

واثني كابتن عادل على تجربة المنتخب الوطني التي عززت روح الانتماء للوطن من خلال الإحساس الذي يرواد اي سوداني حينما يعزف النشيد الوطني خارج حدود الوطن في المباريات الدولية .

واضاف نحن كقدامى لاعبين نقف مع والي الخرطوم في سعيه لخدمة شعب ولاية الخرطوم

والي الخرطوم قال ان الحرب رغم قساوتها لكنها أظهرت الجوانب المضيئة للشعب السوداني في التكافل والتراحم وهذه الزيارات تأتي تقديرا لرموز المجتمع وعادل أمين واحد من الذين اسهموا في رفعة السودان في المنافسات الدولية. ودعا الوالي قدامي اللاعبين الي ضرورة توثيق منجزات المنتخبات الوطنية للاجيال الحالية حتي يتعرفوا علي تأريخ أمة الامجاد.

وأختتم والي الخرطوم برنامج تواصل بزيارة الهرم الفني المطرب عوض الكريم عبدالله وتحدث في الزيارة الشاعر التجاني حاج موسى والشاعر مختار دفع الله واكدا أن عوض الكريم من الذين ارتقوا بالذائقة السمعية وعضو مؤسس لاتحاد فناء الغناء الشعبي.

الفنان عوض الكريم عبد الله قال أن السودان ابونا وامدرمان امنا لو طلب منا حمل البندقية لنقاتل فنحن جاهزون لتلبية نداء الوطن.

والي الخرطوم عبر عن سعادته بزيارة القامة عوض الكريم عبدالله الذي نقش اسمه من ذهب في سفر حقيبة الفن وقال ان المبدعين صمدوا وعاشوا مع الجيش ومع المواطنين رغم مضايقات المليشيا المتمرة لهم.

المصدر إعلام ولاية الخرطوم