مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم يتفقد قوات الشرطة بعدد من مواقع ولاية الخرطوم

تفقد الفريق شرطة (حقوقي) دكتور ابراهيم احمد شمين مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم إدارات الشرطة بالولاية والأقسام والمواقع والارتكازات المختلفه والمتحركات مقدما التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ناقلاًلهم تحايا السيد وزير الداخلية والمدير العام لقوات الشرطة بمناسبة العيد مشيداً بالادوار البطولية والتضحيات التي قدمتها الشرطة السودانية في معركة الكرامة. في ظل الظروف التي تعيشها البلاد مؤكدا جاهزية رئاسة الشرطة لتقديم المعينات التي تساهم في أداء القوات بالصورة المطلوبة مشيراً إلي التنسيق العالي بين كافة القوات النظامية مترحماً علي الشهداء من المدنيين والقوات النظامية وقوات الشرطة متمنياً عاجل الشفاء للجرحي والمصابين وعودة المفقودين مشيراً الي الادوار الكبيرة التي تنتظر الشرطة في فترة ما بعد الحرب موجها بتامين المرافق والمؤسسات الحكومية (مستشفى ام َدرمان مستشفى الدايات والأطفال و محلية ام درمان السياسية وجميع المرافق والمؤسسات بالمحلية) متطرقاً الي قيام وزارة الداخلية و رئاسة قوات الشرطة بتأهيل كافة الإدارات والمحليات و الأقسام والمواقع التي طالها الخراب من قبل المرتزقه من أجل تقديم الخدمات لمواطن الولاية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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