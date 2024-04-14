رفضت الظهور مع منى الشاذلي.. كيف كانت الحالة النفسية لـ شيرين سيف النصر قبل رحيلها؟

كشف الإعلامي مصطفى ياسين عن الحالة النفسية التي مرت بها الفنانة شيرين سيف النصر في آخر أيامها، قبل أن تغادر عالمنا اليوم عن عمر يناهز 57 عاما، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: “خبر رحيل صديقتي الجميلة شيرين سيف النصر كان صادما جدا، وخصوصا أن الحوار بينا لم ينقطع طيلة الفترة الماضية”.

وتابع: “صداقتي بشيرين بدأت مع بدايتها في عالم التمثيل، واستمرت بكل ما فيها من احترام وحوار وصدق وحب، شيرين في الأيام الأخيرة لم تكن تشعر بالسعادة، وفي آخر حوار لي معها قالت لي: (منى الشاذلي عاوزاني أطلع معاها، وأنا معنديش حاجة أقولها)، ولما قلت لها: (مش ناوية ترجعي تمثلي)، قالت بحزن: (لا خلاص الحكاية دي انتهت من حياتي)”.

وأكمل: “شيرين كان من الممكن أن تستمر كنجمة لها طابع وأسلوب خاص، ولكن يبدو أن وفاة والدتها وحياتها الشخصية كانوا من أهم أسباب ابتعادها عن الأضواء والفن والشهرة”.

وختم حديثه: “ربنا يرحمك يا شيرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

الشروق نيوز