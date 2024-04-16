مبارك أردول: فرنسا التي طردت شر طردة من الشعوب الحرة في غرب افريقيا تتباهي إلينا بالمساعدات الإنسانية

فرنسا التي طردت شر طردة من الشعوب الحرة في غرب افريقيا تتباهي إلينا بالمساعدات الإنسانية، لربما اخذها ماكرون من احدى المستعمرات الفرانكوفونية، وهي مؤكد (بقشيش) من فوائض قيمة معاملاتها الغير متكافئة في الجنوب، هل تعلم ان النظام الفرنسي حتى الان لم يسمح للدول التي استعمرها سابقا في افريقيا والتي تفوق ال(١٦) دولة بأن تكون لديها بنوك مركزية مستقلة حتى بعد الاستقلال، ويكون لها عملات نقدية خاص بها.

فكلها تعمل بسياسة تبعية من البنك المركزي الفرنسي وعملتها (الفرانكسيڤا)! ولو احتاجت بناء احتياطي نقدي او ارادت اتباع اي تغيير حتى في السياسات النقدية وسياسة الصادرات والواردات إلا بموافقة الحكومة الفرنسية، أي نظام هكذا ننتظر ان يمنحنا مساعدات إنسانية؟ الاولى وقف نهب ثروات الشعوب ومنحهم الاستقلال الكامل.