شرطة محلية سواكن بالتنسيق مع القوات المشتركة تنظم حملات أمنية لمنع الجريمة والقضاء عليها

في إطار خطط رئاسة شرطة الولاية لمنع الجريمة والقضاء عليها بمحلية سواكن تم تنفيذ حملات مشتركة استهدفت أماكن الخمور وإزالة الظواهر السالبة والأسواق العشوائية وأماكن تجمعات السكن العشوائي. وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إراقة كمية كبيرة من الخمور البلدية تحت التصنيع وضبط عدد 8 متهمين تحت المادة 78 ق ج وأوانٍ وأدوات التصنيع وإزالة السكن العشوائي بمنطقة كيلو10/20بمدخل سواكن.

إضافة لإزالة سكن عشوائي بمنطقة الصينية. كما تم ضبط متهم تحت المادة 15أ بحوزته حوالى 6 جرامات من مخدر الآيس. وفي إطار العمل الليلي والكمائن تم ضبط 3متهمين بالمحجر شرعوا في سرقة خراف وتم قيد بلاغ في مواجهتهم تحت المواد 174/20/78 ق ج إضافة لكمين أسفر عن ضبط متهم متخصص في ارتكاب جرائم السرقات المنزلية. ولا زالت الجهود مستمرة في تكثيف العمل المنعي بمشاركة كافة القوات النظامية .

المكتب الصحفي لشرطة السودان