تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع سائق “حافلة” مواصلات سوداني بأحد شوارع القاهرة وهو يطرب مواطنيه السودان الذين كانوا يركبون معه بالحافلة التي يعمل بها.
حيث قام السائق بتشغيل الأغاني السودانية الهابطة التي تغنى في الحفلات والمعروف بأغاني (الزنق والهجيج).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أطلق جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عدد من التعليقات الساخرة أبرزها (كدة أوفر شديد والله).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سائق “حافلة” مواصلات سوداني في مصر يطرب مواطنيه الركاب بأحد شوارع القاهرة على أنغام أغنيات (الزنق والهجيج) السودانية ومتابعون: (كدة أوفر شديد والله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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