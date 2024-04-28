شاهد بالفيديو.. الناشط صلاح سندالة يسخر من المطربة المصرية “جواهر” بعد ترديدها الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله) خلال حفل بالقاهرة

نشر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تحدث الناشط الذي اشتهر بالسخرية عن ظهور بعض المطربين الذين يرددون أغنيات يدعمون بها الجيش.

سندالة, خلال حديثه في المقطع الذي تداوله على نطاق واسع سخر من المطربة السودانية الحاصلة على الجنسية المصرية جواهر.

وكانت جواهر, قد ظهرت في مقطع فيديو قبل أيام وهي تغني الإنشاد الترند (براؤون يا رسول الله) خلال حفل لها بالقاهرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)