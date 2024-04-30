شاهد.. تفاصيل القصة التي أثارت ضجة واسعة.. بمهر قيمته 3 مليار دفعوها مناصفة فيما بينهم.. ثلاثة من أفرد الدعم السريع يتزوجون فتاة حسناء بولاية الجزيرة ويعاشرونها بالتناوب تحت تهديد السلاح

أثارت قصة مأساوية متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبتها ردود أفعال غاضبة من قبل المتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشف أحد المواطنين عبر تسجيل صوتي تفاصيل الواقعة اهتزت لها مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث قال الرجل في حديثه أن الواقعة كانت ضحيتها سودانية حسناء تسكن بإحدى القرى بولاية الجزيرة التي احتلتها قوات الدعم السريع قبل عدة أشهر.

وتابع بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: الفتاة تسكن مع والدتها الأرملة وكانت قد تزوجت وانفصلت عن زوجها.

وفي الأيام الماضية تفاجأت الأم بأحد أفراد الدعم السريع يتقدم لخطبتها بعد أن عرض مهر قيمته 3 مليار جنيه سوداني.

البنت وافقت على الزواج من فرد الدعم السريع وتمت مراسم عقد القران في حضور المأذون, وبالفعل قضى العريس ليلته مع زوجته وذهب.

وفي اليوم التالي تفاجأت الأم بفرد آخر من الدعم السريع يدخل البيت ويسأل عن زوجته, لترد عليه الأم أي زوجة تقصد ليخبرها بأنهم ثلاثة وتزوجوا من إبنتها وقاموا بدفع المهر مناصفة فيما بينهم.

ووفقاً لما سرد الرجل فقد ظل “الدعامة” الثلاثة يعاشرون إبنة السيدة المسكينة تحت تهديد السلاح, لتتوجه الأم لأحد القيادات وتشتكي له لكنه رد عليها رد صادم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)