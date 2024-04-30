أثار مقطع فيديو متداول على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان غضب وسخرية الجمهور والمتابعين للمقطع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر الفيديو نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي, وهو يغني داخل كافيه بالعاصمة المصرية القاهرة أغنيته التي اشتهر بها (الروزا) وسط سخرية الجمهور من صوته وطريقة أدائه الأغنية. كما أظهر الفيديو فتيات سودانيات حاضرات الحفل من داخل “الكافيه” يقمن بإشعال السجائر وممارسة التدخين أمام أنظار الحاضرين وهو ما تسبب في موجة غضب كبيرة ومطالبات للأسر بضبط فتياتهن بمصر خصوصاً بعد تزايد الأفعال القبيحة من بعض الفتيات السودانيات بالقاهرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط رقصات الحاضرين وسخرية وغضب المتابعين.. نجم السوشيال ميديا رشدي الجلابي يغني داخل “كافيه” بالقاهرة وفتيات سودانيات يشعلن السجائر أثناء الحفل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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