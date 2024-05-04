شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر البرهان يقف على مراسم “دفن” نجله ويتلقى التعازي من أمام قبره بتركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو مؤثر, لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر “البرهان”, وهو يشرف على “دفن” إبنه محمد الذي فارق الحياة بإحدى المستشفيات بتركيا. وتلقى القائد العام للجيش التعازي أمام قبر نجله الراحل وسط حضور كبير من الدبلوماسيين والسودانيين بتركيا. وكان محمد عبد الفتاح البرهان, قد أصيب بجروح خطيرة فى حادث سير فى أنقرة، وفق ما أعلنت وسائل إعلام محلية. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد اصطدم نجل البرهان خلال قيادته دراجته النارية بسيارة خاصة فى أنقرة بشارع المدعى العام إنجيك سليم كيراز فى منطقة جولباشى، أمام مبنى المحكمة الدستورية. وتم نقل نجل رئيس مجلس السيادة السودانى، عقب الحادث إلى مستشفى مدينة بيلكنت لتلقى العلاج, وقالت تقارير محلية وقتها إن حالة محمد البرهان خطيرة وأنه تم نقله إلى العناية المركزة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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