التحالف الديمقراطي للعدالة الإجتماعية: نرحب بالتفاهمات التي تمت في لقاء الكباشي-الحلو بخصوص القضايا الانسانية في المنطقتين

يرحب التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بنتائج لقاء السبت الذي تم في جوبا بين الفريق اول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة ونائب القائد العام للقوات المسلحة والرفيق القائد عبدالعزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان-شمال والذي انعقد في عاصمة جنوب السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان المنطقتين.

وتشيد قيادة التحالف بدور وساطة جمهورية جنوب السودان احدى دول الجوار السوداني المتأثرة مباشرة بالصراع في السودان، ودور الرئيس سلفاكير ميارديت، وتطلع ان تستمر هذه الجهود إلى أن يكلل بالاتفاق النهائي حول إيصال المساعدات الإنسانية ووقف للأعمال العدائية.

يعتبر هذا اللقاء خطوة في مشوار بناء الثقة بين الأطراف في المنطقتين وتهيب بجميع القوى الشعبية والمكونات المختلفة في منطقتي الاتفاق بدعم مخرجات هذا اللقاء وإرثاء ارضية مساندة لتنفيذ الاتفاق ودفع الأطراف للتوصل لحل نهائي للصراع في البلاد.

نشيد بحكمة حكومة السودان والحركة الشعبية شمال لاستجابتهم للأوضاع الإنسانية المتردية في المنطقتين وسيما جنوب كردفان – جبال النوبة حيث تعيش المنطقة في مجاعة حقيقية، وتدعو لوصول المساعدات دون أي عوائق.

يدعو التحالف الأطراف الدولية والمنظمات الأممية والغير حكومية ووكالات الإغاثة المختلفة عموما وعلى وجه الخصوص مركز الملك سليمان وجمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري والحكومة المصرية والتركية بالمساعدة في توفير الاحتياجات الانسانية في اكبر عملية استجابة للأوضاع في المنطقة.

كما يدعو التحالف السلطات بالمنطقتين والمنظمات المحلية وقيادات المجتمع بسرعة ترتيب الأولويات والاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق اكبر مكسب يعالج احتياجات المواطنين.

مبارك أردول