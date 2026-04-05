ألمانيا تفرض تصاريح خروج إلزامية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 45 عاما

أعلنت متحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية عن فرض تصاريح خروج إلزامية للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 45 عاما لمغادرة البلاد لفترات تزيد عن ثلاثة أشهر.أفادت بذلك صحيفة برلينر تسايتونغ، وذكرت أنه أصبح يتعين على المواطنين الآن الاتصال بمراكز مختصة تابعة للجيش الألماني (البوندسفير) للحصول على إذن بالسفر لفترة طويلة لأغراض العمل أو الدراسة أو الترفيه.

ووفقا للصحيفة، يعتبر هذا الشرط الجديد دائم السريان، ولم يعد يعتمد على وجود تهديد عسكري مباشر أو تعبئة في البلاد.

وأوضحت السلطات الألمانية، أن هذا الإجراء ضروري للحصول على معلومات محدّثة عن الأفراد المؤهلين للتجنيد في القوات المسلحة. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية لزيادة حجم تعداد الجيش إلى 270 ألف فرد بحلول عام 2035.

وبحسب معلومات الصحيفة، تقوم السلطات المختصة حاليا بإعداد آلية الإعفاءات من هذا الشرط الجديد.

وسيبدأ الشباب الألمان في المرحلة العمرية المذكورة أعلاه، في تلقي استبيانات حول مدى استعدادهم للخدمة العسكرية، وسيتم فرض عمل اللجان الطبية على مراحل.

يبلغ تعداد الجيش الألماني (البوندسفير) حوالي 181,000 إلى 186,000 جندي في الخدمة الفعلية (حتى أوائل 2026)، مع خطط لزيادة العدد. يعتبر الجيش الألماني ثاني أكبر قوة عسكرية في الاتحاد الأوروبي بعد روسيا، وتسعى برلين لرفع كفاءته العسكرية وعدد أفراده لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

