وزير الداخلية المكلف يتفقد بمستشفي عطبرة العمومي جرحى ومصابي الحادث المروري بقطاع الزهتيب

قام اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين، وزير الداخلية المكلف، بزيارة مستشفى عطبرة العام للاطمئنان على جرحى ومصابي حادث مروري وقع السبت في قطاع الزهتيب بين حافلة سفر في طريقها من ربك إلى عطبرة وعربة دفار كانت في طريقها إلى مدينة بورتسودان، أسفر عن وفاة عدد من المواطنين (8) وإصابة (28) آخرين تم نقلهم لتلقي العلاج.

أطمأن وزير الداخلية المكلف خلال الزيارة الميدانية، برفقة دكتور محمد البدوي عبدالماجد، والي الولاية، ووزيرة الصحة بالولاية دكتورة أمل المجذوب علي، واللواء شرطة مبارك الزين، مدير دائرة المرور السريع، على أحوال المصابين والجرحى ومراحل علاجهم داخل المستشفى.

وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن سبب الحادث يعود إلى تخطي المركبتين مما أدى إلى الاصطدام وانقلابهما خارج الطريق. وفور وقوع الحادث، تم تحريك دوريات قطاعي سنكات وسواكن إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفيات سنكات وعطبرة لتلقي العلاج، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة.