ترأس الرائد شرطة شاع الدين الضو أحمد مدير الشرطة المجتمعية ولاية البحر الأحمر الاجتماع التفاكري الخاص بالإدارة بحضور المهندس فتح الرحمن نور الدائم لقمان مسؤول اللجان المجتمعية والأستاذ حافظ هارون مسؤول القطاع الجنوبي والاستاذة زليخة عثمان أحمد رئيس شؤون المرأة باللجنة المجتمعية للقطاع الجنوبي. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الاجتماع ناقش جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بسير العمل أبرزها مناقشة المواضيع المتعلقة بمقرات اللجان المجتمعية بالقطاع الجنوبي و تكوين اللجان المجتمعية للأحياء التي يضمها القطاع الجنوبي. وأمن الاجتماع على أهمية تجويد الأداء وتكثيف الجهود التي تضع اللبنات الأساسية للعمل المجتمعي وإبراز الادوار المهمة تجاه مجتمع الولاية لاسيما أنها تواجه تحديات أمنية بجانب قضايا المتاثرين بالحرب من الولايات وغيرها من تحديات المرحلة . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع التفاكري للشرطة المجتمعية ولاية البحر الأحمر يؤمن على تكثيف الجهود التي من شانها وضع اللبنات الأساسية للعمل المجتمعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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