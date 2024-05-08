الهجانة - ارشيفية

يوم الثلاثاء قدّم أبطال الهجانة درساً جديداً من دروس الفداء والتضحية وفصلاً جديداً من فصول الثبات الأسطوري الذي يُضاف إلي سلسلة 65 معركة خاضتها الهجانة ضد مليشيا التمرد كسبتها جميعاً ولم تخسر شيئاً .. فشهداء جيش الهجانة إلي خلودٍ بإذن الله ..

في معارك الأمس حققت قواتنا المسلحة في محاور الأبيض .. أبوجبيهة ومحور تندلتي أم روابة .. حققت إنجازاً أسطورياً في يومٍ واحد حيث بلغت كامل أهدافها المرسومة .. وطردت مليشيا التمرد وضيّقت عليها الخناق من كل الإتجاهات ..

وبمعارك الأمس في سهول وجبال الأبيض وما حولها اقتربت قواتنا كثيراً من تأمين مطار الأبيض وهو كابوس تخشاه قوات المليشيا ومن يقفون خلفها في دوائر الشر الدولية الذين يعلمون أن تشغيل مطار الأبيض يعني عملياً ذبح عصابات التمرد في كردفان الكبري ووسط السودان وتخوم غربه من الوريد إلي الوريد ..

ولأن الطريق إلي حسم مليشيا التمرد في بلادنا سيكون ممهوراً بدماء الشهداء والجرحي والمفقودين .. فإن أهل السودان عامة وأهل شمال كردفان خاصة يودعون اليوم بالصبر والإحتساب ثلة طيبة من الشهداء والجرحي سقطوا في معارك الأمس وستكون دماؤهم بإذن الله زاداً لأمتهم في معركتها المقدسة ضد مليشيا التمرد وكلاب صيدها من الخونة والعملاء وضعاف النفوس ..

ستبكي قيادة مليشيا التمرد طويلاً علي الخسائر الفادحة في ضباطها الذين لقوا مصرعهم أمس حيث كانوا يظنون أن قتال الجيش السوداني نزهة فعادوا يجرجرون أذيال العار والهزيمة ..

سيجدون أبطال الهجانة بذات الشجاعة والبسالة والتصدي .. إنهم الرجال الذين جمّرتهم 65 معركة خاضوها ببسالة ضد مليشيا الجنجويد أذاقوا خلالها أوباش التمرد صنوفاً من القتال ولظي من نيران سهامهم التي لاتخيب ..

نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد