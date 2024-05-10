شاهد بالصور.. بشريات العودة.. أشهر محل “بوش” بمدينة أم درمان يباشر عمله بصورة طبيعية وسط إقبال المواطنين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان صور حديثة من مدينة أم درمان بالعاصمة الخرطوم تحت عنوان (بشريات العودة بعد الحرب). وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشر الرواد صور حديثة من محل يوسف “بوش” الشهير والمتخصص في عمل الفول و “البوش” بشارع الأربعين بأم درمان. وأظهرت الصور اقبال مواطني أحياء العباسية وبانت وغيرها من الأحياء المجاورة لشارع الأربعين على المطعم الشهير بأم درمان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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