شاهد بالصورة والفيديو.. (تعال شيل عدسك كان تقدر).. جنود بالجيش يقتحمون موقعاً كان يتواجد فيه نقيب الدعم السريع المتمرد “سفيان” ويعثرون بداخله على “زيت” و “عدس”  قام بتجهيزه لطبخه قبل أن يهرب ويتركه

كشف جنود بالجيش السوداني عن اقتحامهم لأحد المقرات التي كانت تتواجد فيها مجموعة من قوات الدعم السريع بالخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع متداول احتفال لجنود الجيش بعد مداهمتهم للمقر.

وسخر أحد جنود القوات المسلحة من هروب نقيب الدعم السريع المتمرد على الجيش سفيان بريمة, من الموقع الذي كان يتواجد به قبل إقتحامه من قبل كتيبتهم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد استعرض الجندي بقايا الأكل (رغيف وزيت وعدس) كان يستعد سفيان ومجموعته لطبخه داخل المقر قبل أن يلوذ بالفرار من الموقع.

ووجه أفراد الجيش رسالة ساخرة لنقيب الدعم السريع المتمرد على الجيش سفيان بريمة, قالوا فيها: (تعال شيل عدسك كان تقدر).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)