رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم

إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم برئاسة الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي الولاية المكلف.

وقال والي الخرطوم في تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لرئيس المجلس حول الجهود التي قامت بها اللجنة العليا خلال الفترة الماضية والمعوقات التي تواجه عملها وبرامجها وخططها ، لافتاً إلى أن رئيس المجلس ثمن جهود اللجنة في التصدي للمليشيا الإرهابية المتمردة وحسمها ، ووعد بتذليل كافة العقبات والتحديات التي تعترض سير عمل اللجنة فى القيام بمهامها خلال الفترة المقبلة.

وأشار والي الخرطوم إلى تداعيات وأثار الحرب في الولاية، معرباً عن تقديره لوفاء وإلتزامات رئيس المجلس تجاه دعم الولاية خلال زيارته الأخيرة.

وبشر والي الخرطوم المواطنين بقرب النصر على التمرد وإنهاء الحرب ومعاناة الشعب السوداني وقال أن” دماء الشهداء لن تضيع وسننتصر وسيتم تحرير السودان” مشيداً بالاستجابة الواسعة من كافة أبناء الشعب السوداني والمستنفرين لدعم ومساندة القوات المسلحة لحسم المليشيا الإرهابية المتمردة.

إعلام مجلس السيادة الإنتقالي