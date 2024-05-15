أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر مقطع فيديو لنجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد ناشرو المقطع أن الفيديو يعد الظهور الأول للتيك توكر الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي. https://www.facebook.com/reel/380388398284962 وظهر الخطيبي, خلال المقطع الذي يعود تاريخه للعام 2014 وهو صغير في السن ويردد أغنية “شوكلاتة” بصوت جميل. وكشف التيك توكر الراحل خلال المقطع الذي رصده محرر موقع النيلين أنه من جمهور الفنان أحمد الصادق والمشهورين باسم (الكونجكات). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد أول ظهور لنجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب على مواقع التواصل قبل 10 سنوات.. كان من عشاق الفنان أحمد الصادق وظهر وهو يغني بصوت جميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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