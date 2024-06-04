حمدوك: انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” إنجاز غير مسبوق في تاريخ التحالفات السياسية في السودان

قال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق بأن انعقاد المؤتمر التأسيسي لـ”تقدم” إنجاز غير مسبوق في تاريخ التحالفات السياسية في السودان. وقامت منظمة كلنا قيم عبر شراكة مع برنامج الغذاء العالمي بتوزيع مواد غذائية على الأسر النازحة بمدينة سنجة بولاية سنار. الجزيرة – السودان

