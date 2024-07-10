تقدم: اتضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الاجتماع مسيطر عليه بواسطة عناصر النظام السابق

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية بالسودان تقدم بأنه اتضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذا الاجتماع مسيطر عليه بواسطة عناصر النظام السابق وواجهاته وقوى الحرب. – الاجتماع يهمش ويستبعد قوى السلام والتحول المدني الديمقراطي ويضعف دورها وهو ما لن يقود بكل تأكيد إلا لمنح مشروعية للحرب وقواها. – نؤكد على الاستمرار في التعاطي الإيجابي مع الاتحاد الإفريقي في كل ما يعزز من فرص تحقيق السلام في السودان. الجزيرة – السودان

