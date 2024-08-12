ليلى علوي في حالة ترقب.. رغم نجاحها الأخير إلا أنها تنتظر عرض 3 أعمال مؤجلة

تصدرت ليلى علوي، عناوين الأخبار الفنية مؤخراً بعد ظهورها في أكثر من حدث، خاصة انتشار مقطع فيديو لها وهي ترقص على أنغام إحدى أغنيات راغب علامة في حفله بالساحل الشمالي.

ونشرت ليلى علوي الفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهرت فيه وهي ترقص وتتفاعل مع راغب، معلقة: “شكرًا راغب علامة على الأمسية الجميلة حظينا على وقت مذهل”.

ولم تمر فترة طويلة على تصدر ليلى علوي للتريند بسبب تربع فيلمها “جوازة توكسيك” على قائمة إيرادات الأفلام المصرية في شباك التذاكر السعودي، رغم دخول أفلام جديدة إلى سوق المنافسة، مثل “إكس مراتي”.

وبلغ حجم التذاكر المباعة طوال الأسبوع الماضي 81.6 ألف تذكرة، بقيمة 3.8 مليون ريال، ليصبح إجمالي التذاكر المباعة طوال الخمسة أسابيع الماضية 471.7 ألف تذكرة، بقيمة 22.7 مليون ريال، ويكون بذلك فيلم “جوازة توكسيك” في المركز الأول من بين الأفلام المصرية، ويحتل المركز الثاني من بين المعروض في السينمات السعودية عموماً، حيث يحتل المركز الأول فيلم Deadpool & Wolverine.

-الكوميديا تسيطر على إنتاج ليلى علوي

تستمر النجمة ليلى علوي في توجهها الكوميدي على مدار 3 سنوات، حيث تركز على المشاركة في الأعمال السينمائية التي تندرج تحت بند اللايت كوميدي، والتي تناقش أفكار اجتماعية في إطار من الكوميديا.

في عام 2016 شاركت ليلى علوي في بطولة فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن” من إخراج يسري نصرالله، وهو بعيد تماما عن النوع الدرامي الكوميدي، ثم انقطعت مشاركاتها السينمائية على مدار 5 سنوات، حتى عادت عام 2021، من خلال فيلم ماما حامل.

كان فيلم “ماما حامل” أول بطولة مشتركة بين ليلى علوي وبيومي فؤاد في فيلم كوميدي، وشارك في البطولة: حمدي المرغني، محمد سلام، هدى الإتربي، نانسي صلاح، بدرية طلبة، وتأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول صراع الأب والأم مع أبنائهم لكي يتزوجان، ولكن تنقلب الأحداث بعد علم الأبناء بحمل والدتهما ورفضهما لهذا الحمل خجلاً من شكلهم الاجتماعي.

ومع نفس المؤلف والمخرج، لؤي السيد ومحمود كريم، شاركت ليلى علوي في بطولة فيلم “شوجار دادي” عام 2023، مع بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، ومصطفى غريب، وتامر هجرس، ومي الغيطي، وفرح الزاهد، وجوهرة.

والفيلم يدور حول أزمة منتصف العمر لدى رجل متزوج ولديه أبناء بالغين، لكنه يقع في غرام راقصة، وتبدأ الخلافات بسبب هذا الأمر، وتنشأ المفارقات الكوميدية بين الزوجة والراقصة والأبناء، ويعد فيلم جوازة توكسيك التعاون الثالث بين ليلى وبيومي والمؤلف والمخرج ذاتهما.

-ليلى علوي في حالة انتظار

تعيش ليلى علوي حالة من النشاط السينمائي الواضح، فهي متواجدة بقوة من خلال مجموعة أفلام كوميدية متتالية، وهي أيضاً تنتظر عرض أفلام أخرى تأخر عرضها رغم انتهاء التصوير منذ شهور.

حيث تنتظر ليلى علوي عرض فيلمها “التاريخ السري لكوثر”، والذي واجه كثير من المشاكل والعقبات أثناء تصويره الممتد على مدار 5 سنوات، على الرقم من الانتهاء من تصويره في ديسمبر من عام 2022، وبعد الانتهاء من تصويره واجه أزمات في توزيع لدور العرض ليقرر صناعه عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

فيلم التاريخ السري لكوثر من تأليف وإخراج محمد أمين، واحد من أبرز صناع الأفلام في الألفية الجديدة وصاحب أفلام مهمة مثل فبراير الأسود، فيلم ثقافي، وبنتين من مصر، والفيلم تشارك في بطولته إلى جوار ليلى علوي الفنانة زينة، ومحسن محيي الدين، أحمد حاتم، إيناس كامل، فراس سعيد، عبدالرحيم حسن، وتدور أحداثه عقب ثورة 25 يناير.

كما تنتظر ليلى علوي فيلم “آل شنب”، الذي ظهرت أفيشاته في دور العرض المصرية، كما تردد كثيراً أن عرضه في شهر فبراير الماضي، وتم تأجيل العرض أكثر من 4 مرات، بعد أن كان من المقرر طرحه في 29 نوفمبر 2023، تم تأجيله لـ 24 يناير 2024، ثم تم تأجيله للمرة الثالثة، ليتم عرضه في 1 من شهر فبراير المقبل 2024، ولكن ذلك لم يحدث.

الفيلم عبارة عن بطولة جماعية، يضم كلاً من: سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، خالد سرحان، علي الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسري، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين، وتدور أحداث الفيلم في إطار عائلي لايت، حول عائلة اجتمعت في عزاء أحد أفرادها يحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

ومن الأفلام القادمة لليلى أيضاً، فيلم “المستريحة”، والذي توقف تصويره منذ فترة قريبة ومن المقرر استئناف العمل فيه مرة أخرى، وهو أيضاً من بطولة بيومي فؤاد الذي شارك ليلى علوي كثير من الأعمال مؤخراً، وفي إطار كوميدي تلعب شخصية نصابة محترفة.

الشروق نيوز