والي ولاية شمال كردفان ومدير شرطة الولاية يكرمان قوات المھام الخاصة بشرطة الولاية بدار الشرطة

بتشريف والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبد اللطيف وداعة الله شهدت دار الشرطة بالأبيض فعاليات الإحتفال بتكريم قوات المھام الخاصة الذي نظمته شرطة الولاية بحضور رئيس الجهاز القضائى وأعضاء لجنة أمن الولاية واعضاء الجهاز التنفيذى وجمع غفير من المواطنين وممثلى المجتمع بأعيانه وشرائحه وفئاته المختلفة.

من جانبه أشاد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة د/ عبدالله عبد الرحمن عبدالله أدم بأداء قوات المهام الخاصة وتضحياتهم وبسالتهم ووقفتهم الصلبة دعما وسندا للفرقة الخامسة بالقوات المسلحة خلال معركة الكرامة وتصديهم خلال ذلك بكل شجاعة وإقدام للمحاولات الفاشلة لمليشيا الدعم لزعزعة الأمن والإستقرار بالولاية وتشريد المواطنين ونهب ممتلكاتهم الامر الذى حدا برئاسة الشرطة وتقديرا وعرفانا بهذه الجهود والتضحيات تحفيزهم وتكريمهم بإصدار أوامر بترقيتهم للرتبة الأعلى حتى يكون ذلك دافعا معنويا لهم ومشجعا لغيرهم لبذل المزيد من الجهد والأداء المتميز وأشاد مدير شرطة الولاية بدعم السيد والى الولاية وتلبيته لكافة إلإحتياجات التى تعين على إنفاذ الخطط والبرامج الأمنية والتأمينية بالولاية مدللا على ذلك بمشاركة والى الولاية بتكريم قوات المھام الخاصة خلال هذه المناسبة وذلك للأداء المتميز والعمل الدؤوب الذى نال إشادء وثناء قيادة الشرطة.

السيد والى ولاية شمال كردفان الأستاذ عبدالخالق عبد اللطيف وداعة الله تحدث عن حرب الكرامة التى تخوضها القوات المسلحة ضد الغزاة والبغاة والمتمردين من مليشيا الدعم السريع مبينا أن الخلص من أبناء الشعب السودانى يقفون سندا وعضدا للقوات المسلحة دفاع عن وحدة وسيادة الوطن مضيفا أن تكريم قوات المهام الخاصة هو تكريم لعموم الولاية ووسام شرف من قبل مجلس السيادة لهؤلاء الأبطال ويمثل دافع لبذل المزيد من البطولات والتضحيات وأبدى والى الولاية سعادته بترقية قوات المهام الخاصة بشرطة الولاية التى صادفت أهلها وتعتبر شرف ومحل ثقة لكل منسوبى شرطة الولاية وعموم قوات الشرطة التى تتقدم صفوف القتال جنبا الي جنب مع القوات المسلحة ويقية القوات المساندة لها فى معركة الكرامة وتقدم سيادته بالشكر والتقدير للسيد مدير عام قوات الشرطة السودانية سعادة الفريق اول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين على حكمته وحنكته فى قيادة دفة سفينة الشرطة السودانية بمھنية واحترافية ووطنية عالية فى هذه المرحلة الحرجة وثمن دعمه المتواصل لكافة برامج وأنشطة شرطة الولاية بالولاية حتى تضطلع بواجباتها.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الإحتفال تخللته عدد من الفقرات الغنائية الوطنية والحماسية قدمتھا الفرقة الوترية لشرطة الولاية كما تم تسليم نمازج من ثناءات السيد مدير شرطة الولاية للذين شملهم الترقى من قوات المھام الخاصة بشرطة الولاية .

المكتب الصحفي للشرطة