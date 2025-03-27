دفعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية بفرق فنية وتقنية وأمنية متخصصة في تأمين المواقع وإزالة مخلفات الحرب من المتفجرات وذلك تنفيذا لتوجيهات رئاسة قوات الشرطة بشأن إستلام وتأمين مقرات الشرطة والمواقع الإستراتيجية بولاية الخرطوم .

ونقل المكتب الصحفي للشرطة عن مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية اللواء شرطة حقوقي سامي الصديق دفع الله بأن إدارته دفعت بفرق فنية تقنية متخصصة من دائرة الأدلة الجنائية ومسرح الحادث لتغطية المواقع التي تم تحريرها من المليشيا الإرهابية بولاية الخرطوم ، مبينا ان الهدف من ذلك البحث عن الأجسام الغريبة والمتفجرات والأسلحة والزخائر التي لم تنفجر بعد والتعامل معها وذلك لتحقيق السلامة والطمأنينة العامة لمواطني الولاية .

واضاف اللواء سامي الصديق بجانب هذه المهام قام فريق الأدلة الجنائية ولاية الخرطوم بالتوثيق للانتهاكات التي قامت بها المليشيا المتمردة تحت إشراف مدير إدارة الادلة الجنائية ولاية الخرطوم العقيد شرطة د. صديق عبد الرحمن في محليات شرق النيل امدرمان بحري .

مشيرا إلى أن الفريق الميداني عمل بإحترافية مهنية عالية علي تغطية بلاغات الحرائق والمتفجرات وإبطال مخاطر الألغام الأرضية في المناطق المحررة تمهيدا لعودة المواطنين الي ديارهم آمنين سالمين . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر فرق من المباحث الجنائية المركزية لازالة مخلفات الحرب وتوثيق جرائم المليشيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.