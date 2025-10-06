إجراءات جديدة لتسهيل حصول الطلاب السودانيين على التأشيرات الدراسية إلى مصر

بهذا تفيد المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة بأن اجراءات الحصول على التأشيرة حسب متابعتنا مع الادارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين هي وفق الاتي:

١. على جميع الطلاب الوافدين التقدم على التأشيرة الدراسية من أي دولة عن طريق الدخول على لينك التأشيرة الدراسية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالإدارة واستيفاء البيانات المطلوبة والبلد المقيم بها ومطار الوصول وسداد مبلغ ١٩ دولار رسوم استخراج التأشيرة الدراسية ومتابعة وصول الموافقة عبر صفحة الفيس بوك بعد استيفاء الموافقات الأمنية المطلوبة لاستخراج التأشيرة الدراسية مع التنبيه على الطلاب في حالة الموافقة على التأشيرة يرجى حجز رحلة الطيران عن طريق مصر للطيران فقط لاغير.

٢. في حالة تأخر التأشيرة وبناءًا على متابعتنا مع مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان تحصلنا على الآتي:

أفادت الوزارة بأن الحصول على إخطار القبول عبر المنصة يعني أن الطالب قد حصل على كافة الموافقات المطلوبة. وفي حال تعذّر على أي طالب استكمال الإجراءات لاستخراج تأشيرة الدخول، يتوجب عليه القيام بالخطوات التالية:

1. طباعة صفحة إخطار القبول الصادر من المنصة ( الإفادة ).

2. إرسال هذه الصفحة إلى السفارة المصرية في البلد الذي يقيم فيه الطالب.

وستقوم السفارة المصرية بدورها باتخاذ إجراءات استخراج التأشيرة على وجه السرعة.

وقد تم تعميم لكل السفارات المصرية بالخارج بهذا الاجراء حتى يتمكن الطلاب من الحصول على التأشيرة.

٣. بالإضافة إلى الإجراءات اعلاه تقوم المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة باستلام كشوفات الطلاب الذين يتم حصرهم عن طريق السفارات السودانية بالخارج أو وزارة الخارجية السودانية لمتابعة إجراءات استخراج التأشيرة وننبه على ضرورة إن يرفق مع الكشف صورة من جواز سفر الطالب على أن تكون (ساريه لمده لا تقل عن ٦ شهور) ورقم الطلب الأساسي على منصة أدرس في مصر حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية.

رابط صفحة الفيس بوك للإدارة المركزية لشؤون الوافدين /

https://www.facebook.com/siewafeden

وتغتنم المستشارية الثقافية هذه الفرصة لتوجيه الطلاب إلى ضرورة اتباع هذه التعليمات بدقة لتسهيل إنهاء إجراءات حصولهم على التأشيرة.

وبالله التوفيق.

الملحقية الثقافية

سفارة جمهورية السودان بالقاهرة