مشوار الـ “50” يوم للجنة تسيير المريخ بتكلفة مليون ونصف دولار

أصدرت لجنة تسيير المريخ – اليوم الاثنين- بيانا توضيحيا للرأي العام عبر الصفحة الرسمية للنادي، بشرت فيه بمريخ خالٍ من الديون بعد ان قامت اللجنة بسداد جميع المتأخرات الخاصة باجهزة فنية ولاعبين وعدد من الجهات.

ومنذ تسمية اللجنة في السادس عشر من اغسطس، وجدت عدد من الملفات الهامة والعاجلة على الطاولة، بعد ان ترك المجلس السابق تركة مالية متمثلة في مستحقات لاعبين اجانب ووطنيين ومستحقات اجهزة فنية.

وبحسب متابعات (نادينا) فإن اللجنة اغلقت ملف مستحقات المدرب الإيطالي “سوليناس” وطاقمه المعاون بعد ان سددت مبلغ تجاوز 240 الف دولار، فما قامت اللجنة بسداد مبلغ تجاوز الـ100 الف دولار للطاقم المصري بقيادة شوقي غريب بعد ان تم اجراء مخالصة معه.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب وما يتعلق بمتأخرات الرواتب فقد وجدت لجنة التسيير رواتب ثلاثة اشهر متأخرة بمبلغ اقترب من الـ 70 الف دولار، هذا بالاضافة لرواتب اللاعبين الوطنيين، بالاضافة إلى رواتب الموظفين والعاملين بالنادي والتي تبلغ ما يقارب الـ 50 الف دولار.

وعلى الرغم من قصر فترة استلامها لمقاليد العمل الإداري في النادي بعد تعيينها، إلا ان لجنة التسيير وفي فترة لم تتجاوز الـ 50 يوماً تمكنت من ان تجعل من المريخ “منطقة خالية من الديون”.

ولم تكتفي اللجنة بمراجعة ومعالجة الملفات العالقة فقط بل قامت بالتعاقد مع جهاز فني اجنبي جديد بقيادة الصربي داركو نوفيتش، وتقول المعلومات بطرف (نادينا) ان قيمة التعاقد تقترب من الـ 50 الف دولار شهريا للطاقم كاملا، كما نجحت التسيير في اخراج ميركاتو ناجح بحسب المتابعين حيث قامت بضم 7 لاعبين اجانب بمقدمات عقود تفيد التقارير أنها وصلت لما يقارب 500 الف دولار، وزادت على ذلك بتجديد التعاقد مع نجم الفريق محمد الرشيد.

اللجنة امتد عملها حتى على مستوى العمل الإعلامي ذلك من خلال اهتمامها بتطوير المحتوى البصري للصفحة الرسمية للنادي بتوفير معدات خاصة بالمكتب الإعلامي، حيث تم شراء معدات حديثة للتصوير بقيمة اقتربت من الـ7 الف دولار.

وكانت لجنة التسيير ومنذ استلامها للعمل قامت بتجميع اللاعبين في مدينة بورتسودان في تجمع قصير ومن ثم توجهت البعثة ودخلت في معسكر إعدادي بكيغالي الرواندية ومنها تحولت للكنغو لمواجهة سانت لوبوبو ومن ثم إلى بنغازي التي ادى بها الفريق لقاء الاياب وسيواصل معسكره عليها، واللافت ان البعثة حرصت على ان يكون مقر اقامة البعثة على فنادق ذات الـ 5 نجوم ذلك في إطار الحرص على تهيئة الأجواء للاعبين.

وفي جانب آخر اهتمت اللجنة بعلاج اللاعبين المصابين حيث أوفدت الثنائي رمضان عجب وقباني لتلقي العلاج بالقاهرة تبعهم قبل يومين الثنائي محمد تيه اسد ومعتز هاشم التوزة.

ما قامت به اللجنة في 50 يوما جعلها تنال ثقة القاعدة الجماهيرية المريخية، والتي تناوبت في تقديم الاشادة باللجنة وعملها عبر المنصات الإعلامية.

نادينا