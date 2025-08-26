الشرطة تلقي القبض على أحد المتهمين بحادثة نهب أستاذة في أم درمان

ألقت شرطة المباحث المركزية بولاية الخرطوم، عبر شعبة عمليات كرري الفيدرالية، القبض على أحد المتهمين في حادثة نهب أستاذة بأم درمان بواسطة ثلاثة أشخاص مسلحين يستقلون دراجة نارية، وهي الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الرأي العام. وجاءت العملية بعد تشكيل قوة خاصة بقيادة رئيس الشعبة وضابط ميداني وعدد من الأفراد، حيث باشرت عملاً ميدانياً مكثفاً ليلاً ونهاراً، أسفر عن رصد المتهم والقبض عليه في منطقة الملازمين رغم وجود مهددات أمنية بموقع توقيفه.

وأكدت الشرطة أن الشاكية تعرفت على المتهم في طابور الشخصية أكثر من مرة، فيما أنكر الأخير التهمة. وقد تم تحويله إلى قسم مدينة النيل تفادياً لأي احتكاك، قبل أن يوجه مدير شرطة المحلية بنقله إلى قسم الخرطوم الشمالي لاستكمال التحريات، وسط تعزيزات أمنية كبيرة تحسباً لأي طارئ.