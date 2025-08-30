معتمدية اللاجئين تُسيّر الرحلة الثانية عشر لنقل اللاجئين من ولاية الخرطوم

استمرارًا لقرارات نقل اللاجئين للمعسكرات الدائمة، سيّرت معتمدية اللاجئين الرحلة الثانية عشر اليوم من العاصمة الخرطوم إلى ولاية النيل الأبيض، من أمام مدينة الأمل الطبية، لعدد (69) أسرة (ملف حالة) وعدد (96) فردًا وعدد (4) باص واحد احتياطي وعدد (10) دفار.

وكان في وداع نقل اللاجئين من دولة جنوب السودان من محلية جبل أولياء (معسكر بانتيو) سعادة اللواء شرطة (م) دكتور إدريس عبدالله إدريس ليمان، مساعد معتمد اللاجئين.

تستمر عمليات نقل اللاجئين بتناغم بين المعتمدية والمفوضية، بكل مراحل التسجيل والحماية والأجهزة الأمنية بالمكتب الفني، برغم ظروف الطقس التي صاحبت الأيام السابقة من أمطار ووحل، إلا أنه بفضل الله تمت الإجراءات لنقل اللاجئين إلى معسكراتهم.

الجدير بالذكر أن معتمدية اللاجئين تعمل ولستون عاماً في الخدمة الإنسانية للاجئين منذ دخولهم في مراكز الدخول حتى نقلهم للمعسكرات الدائمة.

سونا