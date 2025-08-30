مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية على شاطئ البحر – صور

مي عزالدين شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» صورا جديدة لها من عطلتها الصيفية على شاطئ البحر، حيث خطفت الأنظار بإطلالة صيفية جذابة. وظهرت مي عز الدين بفستان صيفي أنيق ونظارة شمسية، خلال استمتاعها بأجواء البحر وإجازتها الصيفية، لتتفاعل معها تعليقات متابعيها الذين أشادوا بجمالها.

يذكر أن مي عز الدين شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل «قلبي ومفتاحه» إلى جانب النجم آسر ياسين، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وشارك في بطولته دياب، أشرف عبدالباقي، عايدة رياض، أحمد خالد صالح، حازم سمير، وغادة طلعت. المصري اليوم

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

