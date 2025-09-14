إجراء 112 عملية كبيرة في جراحة الكلى والمسالك البولية بولاية الجزيرة مجاناً

التقى وزير الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، صباح السبت بمكتبه بالحجر الصحي بورتسودان، وفدًا من الأطباء السودانيين المقيمين بدولة قطر، الذين نظموا مخيماً علاجياً مجانياً في جراحة الكلى والمسالك البولية بولاية الجزيرة.

وأشاد وزير الصحة، دكتور هيثم محمد إبراهيم، بالمخيم الذي قدم خدمات مجانية، مثمناً دور الأطباء في دولة قطر، وشاكراً جميع الكوادر الطبية بالخارج على وقفتهم الكبيرة مع الصحة، وداعياً إلى استمرار هذه المخيمات لدورها الكبير في تخفيف العبء على المواطن.

كما شكر الوزير صندوق إعانة المرضي لتسهيله و تنسيقه للمخيم وكذلك شكر سيادته ولاية الجزيرة ومستشفي الكلى بالجزيرة وطاقمه من الاطباء والكوادر الصحية.

من جانبه، كشف الدكتور نادر إبراهيم عبدون، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية وممثل وفد الأطباء السودانيين في قطر، عن ان المخيم الجراحي المتخصص انعقد خلال الاسبوع الماضي برعاية وزارة الصحة، ووزارة الصحة بالولاية، وبدعم مقدر من صندوق إعانة المرضى والأطباء السودانيين بدولة قطر.

وشمل المخيم عيادات للكلى والمسالك البولية قدمت جميع الفحوصات مجاناً، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية على جراحات توقفت بسبب الحرب. خاصة عمليات الاورام الكبيرة واصلاح مجرى البول وغيرها من عمليات لمصابي جرحى الكرامة وقد بلغ عدد العمليات 112 عملية بالاضافة للمقابلات والعيادات والتدريب المباشر للكوادر الصحية.

وأشار إلى أن المخيم حقق أهدافه، مشيداً بالتنسيق الذي تم لإنجاحه، مؤكداً أن الشراكة عامل أساسي في نجاح جميع الأعمال. ووجه رسالة لجميع أطباء العالم موضحاً حاجة السودان لمجهوداتهم في كل مجال تخصصي.