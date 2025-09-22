هنا الزاهد تكشف عن الصور الأولى لخطوبة شقيقتها الصغرى

- 1/3
نشرت الفنانة هنا الزاهد، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة صور كشفت من خلالها احتفالها بخطبة شقيقتها الصغرى نور، في حفل عائلي مساء أمس (الجمعة) بحضور الأهل والأصدقاء فقط.
ونشرت هنا الزاهد، الصور مقدمة التهاني للعروسين معربة عن سعادتها بهما.
وكانت هنا قد أعلنت في آب (أغسطس) الماضي عن احتفال شقيقتها الصغرى نور الزاهد، بقراءة الفاتحة بحضور العائلتين.
يُذكر أن هنا الزاهد تعيش حالة من النشاط الفني، حيث تواصل في الفترة الحالية التحضير لأكثر من عمل درامي والذي من المفترض أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة حيث تعاقدت على بطولة مسلسل جديد من إخراج محمد بكير، ويعرض على منصة شاهد، ومن المقرر أن تبدأ تصوير أول مشاهدها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
ويُعرض حاليًا لهنا الزاهد، فيلم الشاطر، بطولة أمير كرارة تأليف وإخراج أحمد الجندي وشارك في العمل كل من: مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، خالد الصاوي، أحمد عصام السيد، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا والحركة، حول دوبلير مختص في تجسيد المشاهد الخطرة للنجوم المشاهير، ويقع في العديد من المتاعب والمشاكل بعد تورطه مع عصابة خارجية يعتقد أنها خطفت شقيقه الأصغر عصفور.
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
