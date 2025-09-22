وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام

أصدر وزير التعليم والتربية الوطنية د. التهامي الزين حجر قراراً بتشكيل لجنة عليا لمراجعة مناهج التعليم العام في البلاد.

وبحسب القرار ان من مهام اللجنة المشار إليها مراجعة مناهج التعليم العام من حيث مواكبتها للظروف العامة للبلاد ومواجهتها للتحديات الماثلة. بجانب تحديد مدى قدرة المناهج الحالية على ترسيخ التربية الوطنية وتدعيم الوحدة الوطنية ومكافحة العنصرية وخطاب الكراهية، فضلا عن تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف.

واستنادا على قرار الوزير تم تكوين ثلاث لجان متخصصة، لجنة لمراجعة مناهج التعليم قبل المدرسي والابتدائي، لجنة لمراجعة مناهج التعليم المتوسط واخرى لمراجعة مناهج التعليم الثانوي. على ان تعمل اللجان المتخصصة تحت اشراف اللجنة العليا ووفق خططتها وموجهاتها.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

