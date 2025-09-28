النائب العام تلتقي ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

التقت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني اليوم، بمكتبها السيدة لي فونغ، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان وذلك بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب احمد.

جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية.

وقدمت معالي النائب العام توضيحاً حول دور اللجنة الوطنية في التحقيق بهذه الانتهاكات، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لتحقيق العدالة، من بينها تجاوز القيود المرتبطة بالاختصاص المكاني، والسماح باستخدام أورنيك (8) جنائي قبل فتح الدعوى، مع التأكيد على سرية الإجراءات خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي.

كما أشارت معاليها إلى تخصيص أعضاء من النيابة والشرطة من النساء للتحقيق في الانتهاكات التي استهدفت النساء، بجانب التدابير الأخرى التي تسهّل للناجيات الوصول إلى العدالة.

ورحبت معالي النائب العام بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

من جانبها، أكدت ممثل المفوض السامي أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ظل الحرب الدائرة بالبلاد، مثمّنة الجهود التي تبذلها النيابة واللجنة الوطنية في التحقيق في الانتهاكات.

كما عبّرت عن استعداد مكتبها للتعاون مع النيابة العامة في قضايا الاختفاء القسري والعنف ضد المرأة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.

