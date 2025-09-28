- 1/2
- 2/2
التقت النائب العام مولانا انتصار أحمد عبد العال، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني اليوم، بمكتبها السيدة لي فونغ، ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان وذلك بحضور مساعد أول النائب العام مولانا كمال محجوب احمد.
جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها أوضاع حقوق الإنسان في السودان، والانتهاكات التي طالت المدنيين والبنية التحتية.
وقدمت معالي النائب العام توضيحاً حول دور اللجنة الوطنية في التحقيق بهذه الانتهاكات، والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة لتحقيق العدالة، من بينها تجاوز القيود المرتبطة بالاختصاص المكاني، والسماح باستخدام أورنيك (8) جنائي قبل فتح الدعوى، مع التأكيد على سرية الإجراءات خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، ولا سيما العنف الجنسي.
كما أشارت معاليها إلى تخصيص أعضاء من النيابة والشرطة من النساء للتحقيق في الانتهاكات التي استهدفت النساء، بجانب التدابير الأخرى التي تسهّل للناجيات الوصول إلى العدالة.
ورحبت معالي النائب العام بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
من جانبها، أكدت ممثل المفوض السامي أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في ظل الحرب الدائرة بالبلاد، مثمّنة الجهود التي تبذلها النيابة واللجنة الوطنية في التحقيق في الانتهاكات.
كما عبّرت عن استعداد مكتبها للتعاون مع النيابة العامة في قضايا الاختفاء القسري والعنف ضد المرأة.
وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام تلتقي ممثل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.