تكية الفاشر تقدم وجبة غذائية لمتضرري الحرب

واصلت تكية الفاشر تقديم وجباتها الغذائية لمتضرري الحرب بالمدينة من النازحين بمراكز الايواء وسكان الاحياء ،

حيث قدمت التكية اليوم و بدعم من رجل البر والإحسان جابر عثرات الكرام ، وجبة غذائية متكاملة استهدفت مئات الأسر، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وعبر مشرف تكية الفاشر محي الدين شوقار عن شكر التكية لرجل الخير جابر عثرات الكرام لما ظل يقدمه من دعم مستمر للتكية ، وناشد شوقار الخيرين والداعمين من المؤسسات الوطنية والمنظمات الإنسانية والافراد إلى تكثيف جهودهم لإغاثة وإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في الفاشر.

ومن جهتهم فقد عبّر المستفيدون عن وامتنانهم لرجل الخير جابر عثرات الكرام، معتبرين دعمه المستمر بمثابة جسر نجاة لهم وسط الكارثة الإنسانية التي تعيشها المدينة بعد ان انعدمت الحبوب والمواد الغذائية بالأسواق .

سونا