القنصل العام بأسوان يشيد بالمواقف المصرية في التخفيف من آثار الحرب

أشاد القنصل العام للسودان في محافظة أسوان وجنوب الصعيد السفير عبد القادر عبد الله بالدعم المصري المتواصل لاحتواء تداعيات الأحداث التي شهدها السودان، وبالمواقف المصرية في التخفيف من آثار الحرب.

جاء ذلك خلال لقائه بمقر القنصلية السودانية بأسوان بالوفد الإعلامي السوداني الزائر لأسوان مع منظومة الصناعات الدفاعية السودانية لوداع الفوج (20) للعودة الطوعيه بالقطار.

ووجَّه القنصل السوداني الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية المصرية وشعب مصر على حسن استقبال أبناء الشعب السوداني ودعمهم، في ظل طبيعة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط شعبي وادي النيل، والقواسم المشتركة بينهم.

واوضح السيد السفير ان مبادرة الاشقاء السودانية المصرية والمنظمات الصديقة تعمل منذ بداية الحرب في مجال الإيواء والعلاج ودعم التعليم وغيرها ولازال عطاءهم مستمرا.

وقال القنصل السوداني إن مصر قدمت ملحمة من العطاء لأبناء الشعب السوداني، بعد أن تم استقبالهم بكل حب وترحاب، بداية من فتح المعابر الحدودية بين البلدين وتقديم الرعاية الطبية للمرضى في جميع المستشفيات الجامعية باسوان وغيرها وتقديم التسهيلات اللازمة خاصة الاستثناء من مخالفات غرامات الإقامة.

وابان السيد القنصل في اللقاء ان رحلات العودة للعائدين انتظمت منتصف العام 2024م بالبصات عبر منظومة الصناعات الدفاعية بالتعاون مع السفارة السودانية والقنصلية باسوان والسلطات المصرية.

وأضاف إن أعداد العائدين تجاوزت حتى الآن (410 الف) شخص عادوا عبر المنافذ البرية ارقين واشكيت بينهم 100 الف عبر منظومة الصناعات الدفاعية السودانية وبلغ عدد رحلات القطارات 20 رحلة معددا الجهات المشاركة في تنظيم هذه الرحلات ودورها.

وتحدث عدد من الحضور مهنئين بالعودة الآمنة واستمرارها ودور مصر على أعلى المستويات ورعايتها للعودة الطوعية ودور منظومة الصناعات الدفاعية السودانية والقنصلية بأسوان.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد من الإعلاميين المصريين والسودانيين الذين ساهموا في التغطية الإعلامية لرحلات العودة الطوعية.

سونا