دعوات للتحقيق في حوادث اختفاء الأطفال في شمال وشرق السودان

دعت مجموعة محامو الطوارئ، الأحد، السلطات إلى التحقيق في حوادث اختفاء الأطفال في ثلاث ولايات تقع في شرق وشمال السودان.

وقالت المجموعة، في بيان حصلت عليه ” التيار” إن الأيام الماضية شهدت تزايدًا في بلاغات اختفاء الأطفال بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، وعدد من ولايات السودان الأخرى، مما أثار حالة من القلق والخوف وسط الأسر. وأشارت إلى أن اختفاء الأطفال يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن المجتمع وسلامته، كما يُعد جريمة جسيمة بموجب القوانين السودانية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي تُلزم الدولة بضمان حماية الأطفال من الخطف والاستغلال والاتجار.

وذكرت مجموعة محامو الطوارئ أنها رصدت أكثر من (40) بلاغًا لاختفاء أطفال دون سن الثامنة عشرة خلال شهر سبتمبر في ولايات البحر الأحمر والقضارف ونهر النيل. وأفادت بأنها تلقت مئات الشكاوى والدعوات والطلبات من أسر ومواطنين بشأن هذه الظاهرة، مما يعكس حجم القلق الشعبي وخطورة الموقف. وأضافت: “تشير المعلومات المتوفرة إلى احتمالية وجود أنماط متكررة لاستهداف الأطفال في ظل غياب الرقابة الأمنية الكافية، مع احتمال تورط شبكات إجرامية أو جهات تسعى للاستغلال أو الاتجار بالبشر أو بث الرعب الاجتماعي”.

ودعت السلطات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع البلاغات، ومحاسبة المتورطين، وتشديد الرقابة الأمنية داخل الأحياء وعلى مداخل ومخارج المدن والميناء، بما في ذلك تفتيش المركبات المشبوهة. وحثت المجموعة منظمات المجتمع المدني، ولجان الأحياء، والقيادات المحلية على القيام بدور نشط في التبليغ والوقاية، عبر المراقبة الجماعية عند المدارس وأماكن اللعب، وتشغيل خطوط طوارئ محلية سريعة للإبلاغ. وشددت على أن أي تقاعس أو تكتم في مواجهة هذه الجرائم يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاتجار بالبشر والتجنيد والاستغلال، مؤكدة أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية وواجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتق السلطات والمجتمع على حد سواء.

التيار