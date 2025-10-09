الإعيسر: ملتزمون بدعم الإعلام الولائي وتسوية مستحقات العاملين بهيئات الإذاعة والتلفزيون في الولايات

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر، الاربعاء، حرصه على إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه العاملين بهيئات الإذاعة والتلفزيون في الولايات. وخلال لقائه ممثلين عن مديري الهيئات الولائية، أوضح أن وزارته تولي اهتماماً متعاظماً بالإعلام الولائي وتسعى لتطوير قنوات البث وتوحيد الخطاب الإعلامي للدولة. ووجه سيادته المدير العام للوزارة بمتابعة استحقاقات العاملين في الهيئات الولائية مع وزارة المالية الاتحادية، مشيراً إلى أنه يتابع عن كثب كل الخطوات في هذا الصدد حتى استكمال دفع المستحقات المالية للعاملين. من جهتهم، أعرب مديرو الهيئات الذين حضروا اللقاء عن بالغ شكرهم وتقديرهم لاهتمام وزير الثقافة والإعلام والسياحة بأمر العاملين في أجهزة الإعلام الولائية، مؤكدين دعمهم لكل مشروعات الوزارة الرامية إلى تطوير الرسالة الإعلامية بما يخدم القضايا الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ السودان. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

