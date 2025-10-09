والي الخرطوم يقف على الخدمات بمنطقة كافوري ويتفقد أعمال إعادة تأهيل سوق سعد قشرة

تفقد والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم أوضاع الخدمات بمنطقة كافوري بمحلية بحري، برفقة المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن، وبحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الأستاذ عوض حامد، وأعضاء لجنة أمن المحلية.

وشملت الجولة عدداً من المرافق الخدمية، منها مركز رفيدة الطبي للنساء والأطفال بمربع (9)، ومركز الشيخ علي بن جبر آل ثاني الصحي، إلى جانب مصادر المياه بالمنطقة، حيث وقف الوالي على حجم الدمار الذي طال المرافق ونهب الأجهزة والمعدات.

وأكد والي الخرطوم أن عودة الخدمات وتأمينها تمثل أولوية قصوى لحكومة الولاية، موجهاً محلية بحري بمتابعة إكمال توصيل خدمات المياه والكهرباء، وتنظيم حملة كبرى للنظافة وإصحاح البيئة، بالشراكة مع لجان الأحياء والشباب، تشمل إزالة الحشائش والرش ضد الحشرات ونقل النفايات.

وأشاد مواطنو كافوري بجهود حكومة الولاية في تفقد أحوالهم وإعادة الخدمات، مشيرين إلى التحسن الملحوظ في مجالات المياه والكهرباء وإصحاح البيئة، وداعين الأهالي للعودة إلى منازلهم بعد استقرار الأوضاع الأمنية والخدمية بالمنطقة.

وفي السياق، تفقد الوالي والمدير التنفيذي لمحلية بحري الأعمال الجارية لإعادة تأهيل واستئناف نشاط سوق سعد قشرة بوسط بحري، والذي يتم تأهيله بالشراكة بين المحلية والتجار، برؤية جديدة تتضمن إدخال خدمات المياه والكهرباء.

وناشدت المحلية التجار بالمسارعة في تأهيل محلاتهم تمهيداً لعودة النشاط التجاري بالسوق، فيما طالب المواطنون المجاورون للسوق بمراجعة شبكات المياه بالمنطقة لضمان استقرار الإمداد الخدمي.

سونا