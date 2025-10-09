شاهد بالفيديو.. عازف الفنانة هدى عربي يقلدها بطريقة كوميدية ويفجر الأستوديو بالضحكات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين بعد انتشاره بشكل واسع عبر السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر عازف “الدرامز”, بفرقة الفنانة الشهيرة هدى عربي, “كريستوفر”, وهو يقوم بتقليدها بطريقة مضحكة. “كريستوفر”, قام بتقليد السلطانة خلال بروفة لها بأحد الأستوديوهات بالقاهرة, تقليد العازف للمطربة جعل زملائه داخل الأستوديو ينفجرون بالضحكات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

