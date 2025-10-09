أحمد دندش: هذا أجمل ما في خبر قرار فصل الفنان جمال فرفور من اتحاد المهن الموسيقية (….) وأين كان الإتحاد عندما كان الفنان الكبير “البعيو” مهدداً بفقدان بصره بسبب عدم إمتلاكه لثمن عملية لاتتجاوز ال30 الف جنيه مصري؟

كتب الصحفي السوداني, أحمد دندش, تدوينة تحدث من خلالها عن قرار إتحاد المهند الموسيقية بالسودان, والذي أثار ضجة إسفيرية واسعة.

وكان إتحاد المهن الموسيقية, قد قام بفصل الفنان الشهير جمال مصطفى “فرفور”, على خلفية تصريحاته عبر قناة “البلد”, والتي هاجم فيها الوسط الفني.

وكتب دندش, بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (اجمل مافي خبر (قرار فصل) الفنان جمال فرفور من اتحاد المهن الموسيقية انه كشف لنا ان ذلك الاتحاد (على قيد الحياة والبقاء).

وأضاف الصحفي الذي تجمعه علاقة صداقة قوية بالفنان جمال فرفور: (شكراً لجمال فرفور الذي لولاه لما كنا مدركين تلك المعلومة المهمة والجديدة.

سؤال: اين كان اتحاد الفنانين ومنسوبيه من كبار الفنانين يعانون ويلات المرض والتعذيب بعد الحرب.؟

اين كان اتحاد الفنانين عندما كان الفنان الكبير عبد الله البعيو مهدداً بفقدان بصره بسبب عدم إمتلاكه لثمن عملية جراحية لاتتجاوز ال٣٠ الف جنيه مصري.؟

اين كان اتحاد الفنانين وعمالقة الفن السوداني وكبار الموسيقيين يضطرون للغناء والعزف في (الكافيهات) مقابل (حفنة من المال) لمجابهة اوضاع مابعد الحرب.؟

اين كان اتحاد الفنانين وفنان كبير كأسماعيل حسب الدائم يعاني من اجل استخراج بعض الاوراق الثبوتية ويتعرض لفواصل من التعذيب والتهميش.؟

اين كان اتحاد الفنانين ومنسوبيه ممن اثروا تاريخنا الفني تتقاذفهم رياح الغربة واللجوء بعد الحرب دون ان يجدوا من يمد لهم العون والمساعدة.؟

اين كان اتحاد الفنانين و(حملات التخوين) تطال منسوبيه والهجمات الشرسة تدك حصونهم وهم بلا حول ولا قوة.؟

اين كان….واين كان…واين كان….؟

حتى وان سلمنا ان فرفور مخطئ فيما قال…

اين هي (دوائر تحري) ذلك الاتحاد.؟

او ليس من البديهي ان يتحرى الاتحاد المعلومات من جمال ويسأله عن سبب تلك التصريحات قبل اصدار قرار فصله.؟

اقل ماكان يمكن ان يحدث هو تحويله للتحقيق فيما قال، وبعد ذلك فليصدر مايراه مناسباً من عقوبة، اما اصدار مثل ذلك القرار بتلك السرعة وعدم التخطيط والفوضى -(حتى في ضبط تاريخه المُتعجل)- فذلك يدل على معلومة واحدة وهي ان الاتحاد تأثر بالسوشيال ميديا، وقرر هو ايضاً ان…. (ياخذ اللقطة).!

تخريمه: فصل جمال من الاتحاد هو خطأ سيدفع ثمنه الجمهور وليس فرفور، فالاخير يشكل (حالة خاصة) ونجومية مختلفة، يكفي انه لازال حتى هذه اللحظة يُعرف الاجيال الجديدة باغنياتنا القديمة الجميلة ويجعلهم على (قيد التواصل)، لذلك فإن قرار فصله سيحدث (فصلاً اسوأ) على مستوى (تواصل الاجيال)، فجمال- ان امد الله في الآجال- هو آخر الفنانين الذين يمتلكون (شفرة الاستمرارية) لسنوات قادمات على المسارح بذات الالق والنجومية.!).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)