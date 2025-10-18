وزارة الثقافة والإعلام والسياحة توضح أسباب غياب بيانات الناطق الرسمي

أصدر المكتب الصحفي بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة بياناً توضيحياً مهماً بشأن مهمة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفيما يلي نص البيان:

وردتنا العديد من التساؤلات والاستفسارات في الآونة الأخيرة بشأن طبيعة مهام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، ودورها فيما يتعلق بالناطق الرسمي باسم الحكومة، خاصة في ظل عدم صدور بيانات باسم الناطق الرسمي خلال الفترة الماضية. وعليه، وإيماناً منا بأهمية الشفافية وحرصاً على توضيح الحقائق للرأي العام، نود توضيح الآتي:

منذ تعيين وزير الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر للمرة الثانية يوم الخميس 17 يوليو 2025م، وانضمامه إلى حكومة الأمل، وبعد أدائه للقسم مباشرة، أُبلغ بأن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة ليست معنية بشؤون الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وقد صدر هذا القرار عن حكومة الأمل، شأنه شأن القرارات الأخرى المتعلقة بدمج بعض الوزارات وفصل أخرى، وذلك في إطار الهيكلة الحكومية الجديدة، ووفقاً لرؤية رئيس الوزراء.

ومن هذه الزاوية، يؤكد المكتب الصحفي بأن وزارة الثقافة والإعلام والسياحة تعمل في تناغم مع بقية الوزارات في الحكومة، ملتزمة التزاماً تاماً بتوجيهات ومبادئ الحوكمة الرشيدة، وبأحكام الخدمة المدنية، والإجراءات الإدارية المؤسسية، وذلك سعياً لتغيير المفاهيم القديمة.

ويأتي هذا التوضيح من منطلق الشفافية، واستشعاراً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب السوداني الكريم، خاصة بعد تزايد الحديث مؤخراً حول مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة. ولأن هذه المهام كانت سابقاً تتبع لوزارة الثقافة والإعلام قبل تشكيل حكومة الأمل، وقبل تعديل اسم الوزارة نفسها وتوسيع اختصاصاتها لتصبح وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بعد تشكيل حكومة الأمل.

اليوم، وبعد انقضاء التسعين يوماً الأولى منذ تعيين الوزير الإعيسر، ومع تحميل الوزارة تبعات خارج حدود مسؤولياتها الرسمية، وهي مهام لا تندرج ضمن اختصاصها، نرجو أن يكون واضحاً أن سبب عدم صدور بيانات باسم الناطق الرسمي من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة خلال الفترة الماضية، هو أن مهام الناطق الرسمي لا تتبع للوزارة حالياً، وفق رؤية حكومة الأمل.

وعليه، ليس من الموضوعي تحميل الوزارة أعباءً خارج نطاق اختصاصاتها المحددة، مع التأكيد على أن الوزارة ستقوم بكل ما هو مطلوب وفق اختصاصاتها المحددة، وما يمليه الواجب الوطني.

نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وأن يعيننا على خدمة وطننا، كلٌّ حسب تكليفه، واختصاصه، وصلاحياته المعروفة، بما يحقق آمال وتطلعات شعبنا العظيم.

والله ولي التوفيق.

المكتب الصحفي وزارة الثقافة والإعلام والسياحة