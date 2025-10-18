حكومة الجزيرة تدعم مركز القلب بمدني بمولد كهربائي 550 KV

سلمت وزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة صباح اليوم مركز القلب بمدني مولد كهربائي بسعة 550 KV بكلفة 555 مليون جنيهاً وذلك وفق مواصفات فنية عالية الجودة .

وذلك لتعزيز برامج إعادة تأهيل القطاع الصحي الذي تعرض للنهب والتدمير الممنهج من مليشيا أسرة دقلو المتمردة وتطبيع الحياة بالولاية عبر إنفاذ حزمة من البرامج التنموية والخدمية في قطاعات المياة والكهرباء والتعليم والصحة.

مما يجدر ذكره أن والي الجزيرة كان قد وعد باستجلاب مولد كهربائي لمركز القلب بمدني حتي لا تتأثر العمليات الجراحية بتذبذب التيار الكهربائي .

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

