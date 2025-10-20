مسلسل جديد يجمع مي عمر ومحمد بشير في رمضان 2026

يتعاون المؤلف محمد سيد بشير، لأول مرة مع النجمة الكبيرة مي عمر ، والمخرج محمد علي في مسلسل جديد من بطولتها، وذلك للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026.

وتظهر مي عمر، من خلال نافذة محمد سيد بشير بصورة مختلفة وستخلف توقعات الجمهور وتفاجئهم، وسيتطرقا لموضوع لم تقدمه من قبل، كما أنه يمس قلوب السيدات على وجه التحديد.

واستطاع بشير إنجاز شوطًا كبيرًا في كتابة أولى حلقات المسلسل، الذي يتكون من 15 حلقة، في وقت قصير، بعدما تعاقد مع شركة “ميديا لايف” للمنتج محمد عبد الوهاب وطارق فهمي، واجتمع مع مي عمر في جلسات مكثفة استعدادًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أعمال المؤلف محمد سيد بشير

نافس المؤلف محمد سيد بشير في الماراثون الرمضاني الماضي 2025، مع الفنانة ياسمين صبري في مسلسل “الأميرة – ضل الحيطة”، وحققا نجاحًا كبيرًا من خلاله على مدار 15 حلقة، وذلك تحت قيادة المخرجة شيرين عادل، وشارك به العديد من الفنانين منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني.

كما شارك مؤخرًا في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في دورته الثامنة، كعضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، ومشاهدة العروض المسرحية وتقييمها مع كبار الصناع في مصر والوطن العربي الذي وصل عددهم في اللجنة إلى 50 عضوًا ما بين المنتجين والمخرجين والمؤلفين.

