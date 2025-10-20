طوف أمني مشترك يمشط جنوب ووسط الخرطوم ويضبط متفلتين بأزياء نظامية

ضمن مجهودات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بولاية الخرطوم قام أحد الأطواف الأمنية المشتركة المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة بتمشيط مناطق واسعة جنوبي وشرق الخرطوم شملت أحياء مايو والازهري والانقاذ و سوبا واجزاء من شرق النيل

الطوف الامني المشترك الذي تحرك من قيادة منطقة الخرطوم العسكرية تمكن من ضبط متفلتين يرتدون أزياء القوات النظامية وينتحلون صفة منسوبيها بحوزتهم رتب عسكرية وأسلحة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتهم كما تمكن الطوف الامني من استرداد منهوبات المواطنين و تحريزها بالأقسام

وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* أن الطوف الامني المشترك نال إشادة قادة القوات المشاركة على المهنية والاحترافية في الأداء مع التأكيد على استمرارية هذه الجهود الأمنية حتى ينعم مواطنو ولاية الخرطوم بالأمن والاستقرار.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

